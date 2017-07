Roskaruokafaneille oma puhelin – Tällainen on KFC:n älypuhelin

Jokaisella on varmasti se oma lempipikaruokaketju, jossa käy kaikista mieluiten syömässä. Ainakin Suomessa hyvin harvalla roskaruokaan liittyy niin suuria tunteita, että äityisi varsinaisesti fanittamaan pikaruokalaketjua. Kiinassa ilmeisesti kaikki on toisin, sillä maassa on julkaistu ensimmäinen KFC-brändätty älypuhelin Uppopaistetulla kanalla maailman suurimpien pikaruokalaketjujen joukkoon noussutjuhlistaa 30-vuotista taivaltaan Kiinassa esittelemällä punaisen erikoisversion Huawein kehittämästä älypuhelimesta. Huawei Enjoy 7 Plussan takakuorta komistaa KFC:n perustaneen Harland Sandersin klassinen kasvokuva, jota ravintolaketju käyttää laajalti muutenkin markkinoinnissaan.5,5-tuumaisella näytöllä ja Snapdragon 425 -suorittimella varustettu puhelin muistuttaa muotoilunsa ja värityksensä puolesta paljon Applen aiemmin keväällä esittelemää punaista iPhonea, jolla ei tosin juhlisteta monikansallisen pikaruokalaketjun taivalta vaan kerätään varoja AIDSin vastaiseen työhön.Mikään myyntimenestys puhelimesta ei ole tarkoitus tulla, sillä KFC-brändättyä puhelinta valmistetaan Kiinan markkinoille vain 5000 kappaletta. Hintaa sillä on 1099 juania eli noin 142 euroa.Aiemmin oman Android-puhelimen on tuonut markkinoille esimerkiksi Pepsi