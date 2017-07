Nyt on hyvä syy päivittää WhatsApp – Voit lähettää mitä tahansa tiedostoja

WhatsAppin tiedostotuki on jo pitkään aiheuttanut harmaita hiuksia, kun pikaviestipalvelu ei ole välttämättä tukenut tiedoston tiedostomuotoa. Rajoite on nyt kuitenkin historiaa, sillä iPhonelle ja Android-puhelimille julkaistun päivityksen myötä sovelluksella voi lähettää tuttaville mitä tiedostoja tahansa.Tiedostojen lähettäminen tapahtuu täysin normaaliin tapaan: viestinäkymässä painat kirjoituskentän vieressä olevaa paperiklipsiä ja valitset tiedoston, jonka haluat lähettää kaverillesi. Päivityksen asentamisen jälkeen WhatsAppin kameranäkymän alalaitaan ilmestyy lisäksi pieni kuvakaruselli, josta voi valita galleriaan tallennettuja kuvia lähetettäväksi.Viestien kirjoittamiseenkin on tullut pieniä parannuksia. Kirjoitettuja sanoja voi helposti tummentaa, kursivoida tai yliviivata painamalla sanaa pitkään. Video- ja äänipuheluihin on tehty myös joitain uudistuksia.Päivityksen voi ladata Android-laitteelle Google Playstä ja iPhonelle App Storesta