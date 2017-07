WhatsApp saa haastajan yllättävästä suunnasta

Sovelluskaupat on täynnä enemmän tai vähemmän suosittuja pikaviestipalveluita. Voisi luulla ettei uusille sovelluksille ole enää kysyntää WhatsAppin ja Facebook Messengerin valtaamalla alalla, kun Skypen kaltaiset vanhat palvelutkin ovat alkaneet taantua. Amazonin mielestä sillä voi vielä olla mahdollisuus päästä markkinoille.Amazonin affiliate-markkinointiohjelmaan kuuluvan AFTVnews-verkkosivuston mukaan verkkokauppajätti testaa käyttäjien reaktioita uuteen palveluun kyselytutkimuksella, jossa kartoitetaan millaisia ominaisuuksia he ohjelmaan haluavat. Kuvauksen perusteella sovelluksen avulla voisi lähettää niin tekstiviestejä kuin käydä video- ja äänipuheluitakin. Ohjelmassa voi ilmaista itseään tietysti myös GIF-animaatioiden kautta.Tällä hetkellä on epäselvää kuinka pitkällä Amazon on ohjelman kehityksen kanssa. Voi olla ettei palvelua ole edes olemassa ja tutkimuksella selvitetään onko tarvetta sellaisen luomiselle ensinnäkään. Echo-kaiuttimen kautta Amazon voisi päästä käsiksi pikaviestipalvelumarkkinoihin.