Android-perustajan Essential Phone saapuu myös Eurooppaan

Androidin aikoinaan perustanut teknologiaguru Andy Rubin perusti vajaa pari vuotta sitten yhtiön nimeltä Essential Products, tuttavallisemmin Essential. Tänä kesänä yhtiö esitteli myös ensimmäisen tuotteensa, Essential Phonen.Yhtiön oli tarkoitus tuoda älypuhelin myyntiin pikimmiten, mutta ongelmat ovat riivanneet julkaisua . Tästä huolimatta Essential on kertonut FT:n mukaan , että laite saapuu myös Eurooppaan.Yhtiöstä vahvistettiin FT:lle että laite tulee myyntiin Briteissä sekä manner-Euroopassa, mutta valitettavasti tarkempia tietoja saatavuudesta ei pystytty kertomaan. Puhelimen on kuitenkin määrä tulla myyntiin tällä puolen rapakkoa vielä tämän vuoden aikana.Essential ei ole kuitenkaan saanut vielä myyntiin puhelinta edes Yhdysvalloissa, jossa sen piti olla kaupoissa jo viime kuussa. Essential Phone on Android-puhelin, joka sisältää mm. 5,7 tuuman QHD-kosketusnäytön, kaksoiskameran, Snapdragon 835 -piirin ja 128 gigatavua tallennustilaa. Yhdysvalloissa sen hinnaksi odotetaan 699 dollaria.