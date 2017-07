Rotat jättää uppoavan laivan? Mullistavan älypuhelimen esitellyt yhtiö on vaikeuksissa

aikoinaan perustaneenuuden-kasvuyrityksen tavoitteena on viedä älypuhelimet seuraavalle kehitysaskeleelle, mutta se työ näyttää olevan vaikeampaa kuin aluksi osattiin odottaa. Yhtiöstä on jo alkanut valua avainhenkilöitä pois.Toukokuun lopulla esitellyn Essential Phone -puhelimen piti tulla markkinoille kuukauden sisällä ensiesittelystä. Kuherruskuukausi on ollut jo muutaman viikon ohi, mutta siitä huolimatta puhelin ei ole myynnissä eikä kukaan osaa sanoa koska se voisi olla kuluttajien kädessä . Tavallisen alkukankeuden lisäksi yhtiöllä lienee muitakin ongelmia, sillä yhtiön markkinointijohtaja Brian Wallace on päättänyt vaihtaa maisemaa Wallace ehti olla yhtiössä vain puolen vuoden verran. Hänen edellinen työpaikkansa oli laajennettua todellisuutta hyödyntäviä laseja kehittävässä Magic Leapissä. Wallacen lisäksi yhtiön on jättänyt viestinnästä vastannut Andy Fouché. Markkinointi- ja viestintäjohtajien lähtö jo ennen tuotteen julkaisua antaa ulospäin mielikuvan, että Essential on todellisessa kriisissä.