Nokian huhutut peruspuhelimet paljastettiin

Nokia 105



Nokia 130

HMD Global on julkistanut kaksi uutta peruspuhelinta, jotka kantavat tietysti tunnettua suomalaisbrändiä. Kaksikko paljastui jo osittain FCC:n dokumenteista loppukuusta, mutta nyt ne ovat myös virallisesti paljastettu.Laitteet kantavat nimiä Nokia 105 ja Nokia 130, joka kertoo osaltaan, että kyseessä on aivan edullisimman luokan puhelimet. Samalla nimet kertovat, että puhelimet ovat uudet versiot aiemmin samalla nimellä julkaistuista puhelimista.Molemmista puhelimista löytyy uudistettu, modernimpi ulkonäkö, joka tarjoaa kuitenkin tutut numeronäppäimet ja muutenkin hyvin samanlaisen tekniikan.Nokia Series 30+ -alustaa pyörittävät puhelimet sisältävät mm. 1,8 (Nokia 130) tai 1,4 (Nokia 105) tuuman värinäytön, neljä megatavua (kyllä, megatavua) RAM-muistia, FM-radion ja 2G GSM-yhteydet. Nokia 130 on saanut edellismallista poiketen myös VGA-kameran.Molempien hinta on vain parin kympin luokkaa ja erityisesti suunnattu kehittyville markkinoille.