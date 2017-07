Raportti: Applen OLED-näytöllä varustettu iPhone pahasti myöhässä

Applelta odotetaan syyskuussa uutta iPhone-mallia, tai pikemminkin kolmea uutta laitetta. Näistä ainakin osaan, todennäköisesti vain huippumalliin, on huhuttu tulevan ensi kertaa iPhonessa OLED-näyttö.Useat huhut ovat kuitenkin viimeaikoina povanneet tuotannollisia ongelmia Applelle. Nyt Digitimesin lähteet Kiinasta kertovat , että massatuotanto ei ole vielä käynnistynyt OLED-näytöllä varustetun iPhonen osalta.Tietojen mukaan tämä koskee kahta suurta OEM-valmistajaa, Foxconnia ja Pegatronia, jotka kokoavat laitteita Applelle. Kiinalaisen Economic Daily Newsin mukaan molempien yhtiöiden tuotanto ei ole vielä massatuotannon asteella.Tämän mukaan jopa LCD-näytöillä varustetut uudet iPhone-mallit saatetaan massatuotantoon vasta elokuussa, joka on kuukausi tavallista myöhemmin. Pääasiassa Foxconnin kasaaman OLED-version massatuotannon puolestaan odotetaan viivästyvän peräti marras-joulukuun tienoille.Tietysti tämä kaikki on vain huhupuhetta niin kauan, kunnes Apple vahvistaa julkistuspäivämäärän ja esittelee itse laitteet. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ainakin esittelyn myöhästyminen lokakuuhun ei välttämättä ole lainkaan liioiteltua.