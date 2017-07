Samsung kiistää raportit S8:n heikosta myynnistä, myy paremmin kuin S7

Samsungin tämän vuotinen lippulaiva on yksi kenties parhaiten onnistuneita Galaxy S -huippumalleja vuosiin. Niinpä myyntiodotuksetkin ovat korkealla, erityisesti, kun yhtiö kertoi valtaisista toimitusmääristä heti julkaisun jälkeen Myyntiluvut eivät välttämättä kuitenkaan ole olleet aivan niin huimia kuin on oletettu. Viime viikolla raportit Koreasta kertoivat , että myynti on ollut peräti heikompaa kuin viime vuonna Galaxy S7:n osalta.Nyt Samsung on kommentoinut raporttia ja kiistänyt, että Galaxy S8:n myynti on heikompaa kuin samaan aikaan viime vuonna Galaxy S7:llä. Samsungin mobiiliosaston toimitusjohtaja DJ Koh on kertonut Taipeissa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, että Galaxy S8 -laitteiden myynti on ollut noin 15 prosenttia parempaa kuin samassa ajassa Galaxy S7 -mallien kohdalla.Samsung myöskin odottaa, että Galaxy S8 tulee myymään vuoden loppuun asti hyvin, vaikka siltä odotetaan uutta huippupuhelinta, Galaxy Note8:aa, myyntiin parin kuukauden kuluttua.