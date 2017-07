WhatsApp-päivitys tuo viestimeen YouTube-videot

Facebookin omistama maailman suosituin pikaviestin WhatsApp on uudistunut viimeaikoina tiuhaan tahtiin. Hiljattain viestimeen lisättiin mahdollisuus jakaa kaikki tiedostoja ja alle pari viikko tätä aiemmin kerroimme kameraominaisuuden uudistuksesta Nyt WABetaInfo kertoo videon ja kuvien välityksellä, että WhatsApp saa pian YouTube-videotuen. Tietysti jo aiemmin YouTube-videoita on pystynyt jakamaan viestisovelluksen välityksellä, mutta nyt viestin osaa myös toistaa videot.Videon pystyy katsomaan koko näytöllä tai ikkunassa, jota pystyy myös siirtämään. Video WABetaInfon artikkelissa esittelee sen toimintaa.Ominaisuus löytyy piilotettuna tänään App Storeen julkaistusta 2.17.40-versiosta, mutta ei ole vielä käytettävissä ainakaan suurella osalla käyttäjistä. Android-versiosta ominaisuutta ei ole löytynyt, joten nähtäväksi jää tuoko WhatsApp sen alkuun vain iOS:lle. Voi tietysti myös olla, että kyseessä on testi, joka ei koskaan löydä tietään viralliseen julkaisuun.