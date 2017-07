IDC:n uudet luvut: Android 85%, iPhone 14,7%, Windows Phone 0,1%

Tutkimusyhtiö IDC on julkaissut uudet luvut mobiilikäyttöjärjestelmien suosiosta. Luvut kertovat selvää säveltä siitä, millainen duopoli älypuhelinmarkkinoista on alustojen osalta tullut.



Älypuhelinvalmistajia tietysti on markkinoilla tusinoittain, joskin niistäkin viisi suurinta vie markkinoista yli 60 prosenttia, mutta käyttöjärjestelmien osalta kyse on aivan eri luokan valta-asemista.

Luvut ovat vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä ja kertovat tilannetta uusien älypuhelimien suhteen. Niissä Androidin osuus on 85 prosenttia, iPhonen 14,7 prosenttia ja Windows-puhelinten järjettömän pieni 0,1 prosenttia. Muille, ml. Samsungin Tizen, jää promille jaettavaksi.



Tietysti tämä on Windowsin osalta vain odotettua, koska Microsoft on käytännössä täysin irtisanoutunut Windowsin mobiilialustaan panostamisesta.



Android on onnistunut viime vuoden samasta ajankohdasta ottamaan noin puolitoista prosenttiyksikköä lisää ja iPhone on menettänyt 0,7 prosenttiyksikköä. Windows oli 2016 alkuvuodesta vielä 0,8 prosentissa ja muut 0,4 prosentissa.



Applelta kuitenkin odotetaan huimaa panostusta loppuvuoteen ja ensi vuoden alkuun, kun uudet iPhone-mallit ovat saapuneet markkinoille.



Valmistajista Samsung on takaisin kärkipaikalla 23,3 prosentin osuudella, joskin tippunu puoli prosenttiyksikköä viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Applen luvut ovat tietysti iOS:n kanssa samat, koska se on ainoa iOS-valmistaja, eli 0,7 prosenttiyksikön tiputus 14,7 prosenttiin.



Kovinta nousua viime vuodesta ovat tehneet kärkiviisikon kiinalaisvalmistajat Huawei (10,0%), OPPO (7,5%) ja Vivo (5,5%), jotka ovat napanneet yhteensä 4,3 prosenttiyksikkö plussaa.



Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toimitettiin yhteensä 334,3 miljoonaa älypuhelinta.