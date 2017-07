Tältä näyttää Nokian seuraava puhelin – Haastaako se OnePlus 5:n?

ensimmäiset-merkkiset puhelimet ovat tulleet jo markkinoille, joten nyt on aika suunnata katseet tuleviin tuotelanseerauksiin. Syksyn tullen luvassa on joukko high-end-puhelimien julkaisuja, kun puhelinmerkit parantavat asemiaan joulun sesonkimyyntiä ajatellen. HMD Global on ottamassa juhliin osaa omalla huippumallilla.Evan Blass on jo vuotanut lehdistökuvan tulevasta Nokia 8 -älypuhelimesta. Ulkonäöllisesti uusi puhelin näyttää jopa erehdyttävän paljon edullisemmalta Nokia 5:ltä, jonka myynti alkoi Suomessa kesäkuun lopulla. Designin kierrätyksellä on todennäköisesti haettu kustannussäästöjä, kun samoja kuoria voidaan käyttää kahdessa laitteessa. Varastonhallinta ja toimitusketju pysyy näin yksinkertaisena.Takakuoresta pilkistää kuitenkin suuri ero Nokia 5:een verrattuna. Kamerasta löytyy kaksi 13 megapikselin kennoa, minkä lisäksi puhelimessa käytetään Zeissin optiikkaa. Kameramoduulissa näyttäisi olevan kolmaskin aukko, mutta sen tehtävää ei ole mainintaa missään.Nokia 8:ssa käytetään Snapdragon 835 -suoritinta ja siitä löytyy neljä tai kuusi gigatavua käyttömuistia. 5,3-tuumaisen näytön resoluutio on QHD-tasoa. Hintaa puhelimelle kertyy noin 589 euroa ja se esitellään näillä näkymin heinäkuun lopulla.