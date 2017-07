Apple julkaisi iOS 10.3.3-version iPhonelle ja iPadille

Apple on julkaissut mobiilialustastaan uuden version kaikkien kuluttajien saataville. Uusi versio on nyt tarjolla kaikille iOS 10:tä tukeville laitteille.



Päivityksen voi asentaa iPhonelle, iPadille ja iPod touchille tästä päivästä alkaen. Päivitys ei tuo sinänsä paljoakaan uutta, ainakaan ominaisuuksien valossa, mutta se tuo mm. bugikorjauksia ja parannuksia tietoturvaan.

On kuitenkin hyvä pitää laitteet mahdollisimman turvallisina ja uusimmat päivitykset on syytä asentaa, vaikka ne eivät päälle päin vaikuttaisikaan merkittäviltä.



Kyseinen päivitys saattaa myöskin olla jopa viimeinen iOS 10:n päivitys ennen mahdollisesti syyskuussa, tain myöhästyessään elokuussa, julkaistavia iPhone-malleja ja uutta iOS 11 -käyttöjärjestelmää.