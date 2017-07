OnePlussalta päivitys huippupuhelimelle, korjaa hätäpuheluongelman

OnePlus on julkaissut päivityksen OnePlus 5 -huippupuhelimelleen. Oxygen OS 4.5.6 on kuitenkin vain minimaalinen päivitys, joka ainoastaan korjaa yhden, mutta mahdollisesti sitäkin kohtalokkaamman ongelman.32 megatavun päivitys korjaa 911-hätäpuhelun yhteydessä tapahtuvan virheellisen uudelleenkäynnistyksen, jota on havaittu joissain OnePlus 5 -puhelimissa. Luonnollisesti ongelma hätäpuhelun yhteydessä voi olla melkoisen vaarallinen.Vaikka kyseessä on vain yhden bugin korjaus, niin se on hyvä osoitus OnePlussan nopeasta toiminnasta, sillä ongelma on raportoitu aivan näinä päivinä Redditissä . Samaista ongelmaa on havaittu väitetysti myös muidenkin valmistajien Android-laitteilla Vaikka päivityksessä puhutaan spesifisesti juuri Yhdysvaltojen hätänumero 911:stä niin 9to5Googlen mukaan ongelmia on ollut myös Brittien hätänumero 999:ään soitettaessa. Tässä vaiheessa ei ole tietoa onko ongelmaa muiden maiden häläpuheluiden kanssa.