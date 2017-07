Itsestään tuhoutuvat viestit saapuivat Telegramiin

teki itsestään tuhoutuvista viesteistä ehkä yllättäenkin ilmiön, joka on kasvanut itsestään lumipallon lailla. Ominaisuutta ovat muut viestipalvelut lähteneet kiivaasti kopioimaan ja tuoreimpana kloonaajana onTelegram on lisännyt mobiliisovelluksiinsa ominaisuuden, jonka avulla käyttäjä voi ajastaa kuinka kauan hänen lähettämä mediatiedosto näkyy vastaanottajan päässä. Mikäli vastaanottaja yrittää ottaa ruutukaappauksen kuvan pysyvää tallennusta varten, lähtee siitä ilmoitus lähettäjälle. Ilmoitus saattaa toimia sopivana pelotteena jotta ruutukaappauksia ei edes yritetä ottaa.Suuriin Telegram-ryhmiin on tullut lisäksi nopeampi medioiden lataus hajautetun sisällönjakelun avulla.Telegram on ladattavissa Androidille Google Playsta ja iPhonelle App Storesta