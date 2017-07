Kova Nokia-julkistus on pian täällä – Tilaisuus 16. elokuuta

on kutsunut lehdistöä elokuun 16. päivänä järjestettävään tilaisuuteen. Kutsukirjeessä todetaan suoraan, että lehdistötilaisuudessa aiotaan esitellä Nokia-puhelimien seuraava "merkkipaalu".Kyseessä on mitä suurimmalla todennäköisyydellä niin sanottu Nokia 8 -älypuhelin , josta on kesän aikana liikkunut huhuja ja vuototietoja. Julkistustilaisuus järjestetään Lontoossa.Kesän aikana HMD Global on tuonut myyntiin yhteensä kolme uutta Android-pohjaista Nokia-puhelinta: Nokia 3:n, Nokia 5:n ja Nokia 6:n. Elokuun puolivälissä esiteltävä puhelin on siten katraan neljäs jäsen. Uuden malliston lanseeraus ei ole ilmeisesti sujunut täysin odotusten mukaisesti, sillä HMD Global päätti irtisanoa yhtiötä luotsaneen Arto Nummelan Nokia 8:ssa odotetaan olevan tuplakamerajärjestelmä, Snapdragon 835 -järjestelmäpiiri ja aikaisempia Nokia-puhelimia muistuttava design.