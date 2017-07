Samsung teki hurjan tuloksen – Älypuhelimet eivät kuitenkaan sytyttänyt

liiketoiminta on rämpinyt melkoisessa suossa parin viime vuotta ja viime syksynä lupaavan uuden nousun pilasi perinpohjaisesti ikimuistoiseksi fiaskoksi kehittynyt:n lanseeraus. Nyt Samsungin tulevaisuus näyttää kuitenkin huomattavasti paremmalta.Mobiilidivisioonan bisnes on kasvanut viime vuodesta, mutta samaan aikaan tuloksentekokyky on laskenut viime vuoden toiseen kvartaaliin nähden. Yhtiön ennätyksellisen kovan tuloksen takana ei olekaan älypuhelimet, vaan hurjaan vetoon kiihdyttänyt puolijohdeyksikkö, jolla Samsung teki lähes 70 prosenttia koko tuloksestaan. Yhtiön liikevaihto oli 61,00 biljoonaa wonia ja operatiivinen voitto 14,07 biljoonaa wonia (47 miljardia euroa; 10,8 miljardia euroa).Puolijohdedivisioonan hurja vauhti selittyy muistipiirien hyvällä kysynnällä, joka koskee erityisesti palvelintuotteita. Lisäksi Samsungin puolijohdetuotannolle on löytynyt kysyntää high-end-järjestelmäpiirien markkinoilla. Yksi tärkeä asiakkuus on Qualcomm, joka valmistuttaa Snapdragon 835:n Samsungin tehtaalla.Samsung uskoo puolijohdetuotteiden kysynnän jatkuvan hyvänä syksylläkin, mutta mobiiliyksikön tuloksen uskotaan laskevan toisesta kvartaalista lisääntyneen markkinoinnin takia. Keskihintaisissa ja alemman hintaluokan puhelimissa Samsung kertoo jatkavansa töitä kannattavuuden parantamiseksi.