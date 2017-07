Jääkö Essential-puhelin sittenkin pelkäksi paperijulkaisuksi? Johtajat katoavat yhtiöstä

Androidin perustaneellatuntuisi olevan täysi työ pitää uuden-kasvuyrityksen rivit kunnossa. Yhtiöstä on jo lähtenyt muutama keskeinen johtaja ja nyt Google on napannut yrityksen riveistä käyttökokemuksesta vastanneenEssential esitteli toukokuun lopulla Essential Phone -nimisen uuden Android-älypuhelimen, jolla tavoiteltiin laadukkaan designin ja tehokkaan raudan yhdistämistä samaan pakettiin. Puhelimessa käytettiin uudenlaista teknologiaa, kuten koko etupuolen kattavaa näyttöpaneelia. Puhelimen piti tulla 30 vuorokauden kuluessa esittelyn jälkeen myyntiin, mutta tätä lupausta ei koskaan lunastettu.Vieläkään ei tiedetä koska Essential Phone tulee kauppoihin ja yhtiötä riepottelevan johtajakadon takia yhtiö ei välttämättä itsekään tiedä koska se saa puhelimen julkaisukuntoon.UX-pomon paikalta Googlelle siirtynyt Liron Damir vastaa jatkossa Google Home -älykaiuttimen muotoilun suunnittelusta. Aiemmin Damir on ollut Pebble-älykellon suunnittelija sekä ollut mukana webOS-käyttöjärjestelmän käyttöliittymän suunnittelussa HP:lla ja LG:llä.