Bethesdan The Elder Scrolls: Legends -keräilykorttipeli julkaistiin Androidille ja iOS:lle

Muille alustoille jo aiemmin esitelty The Elder Scrolls: Legends on julkaistu myös älypuhelimille.Legends sijoittuu Bethesdan suosituista tietokonepeleistä tutun Elder Scrolls -pelisarjan universumiin ja muistuttaa pelimekaniikaltaan Blizzard Entertainmentin Hearthstone-korttipeliä. Peli lupaa tunteja kestävän yksinpelikampanjan ja mahdollisuuden moninpeliin.Pelissä yksinpelikampanjan tarinalla tarjoava Heroes of Skyrim -lisäosa on ilmainen, mutta kaksi muuta lisäosaa täytyy ostaa pelin sisäisellä maksulla.The Elder Scrolls: Legendsin voi ladata Androidille Google Play -kaupasta ja iOS:lle App Storesta