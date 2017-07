Apple nöyristelee Kiinassa – Poistaa VPN-sovellukset App Storesta

Kiinan taistelu VPN-palveluita vastaan näyttää etenevän tasaisen varmasti, sillä Apple on päättänyt poistaa paikallisen App Storen valikoimista suosituimmat VPN-sovellukset. Apple ei ole kommentoinut sovelluspoistoja.Aiemmin heinäkuussa Bloomberg uutisoi Kiinan valmistelevan säädöstä, jolla kiellettäisiin kansalaisia käyttämästä VPN-palveluita . Tieto tuli julki pian sen jälkeen kun kaksi suosittua palveluntarjoajaa ilmoitti ilman kummempia perusteluita lopettavansa toiminnan maassa.Kiinassa on voimassa tiukka Internet-sensuuri, jonka avulla hallinto pyrkii rajoittamaan kansalaisten tiedonsaantia. VPN-palveluita on käytetty juuri sensuurin kiertämiseen, joten Kiinalla on selkeä syy rajoittaa VPN-palveluiden käyttöä yrityskäytön ulkopuolella.Sovelluskehittäjille lähetetyssä Apple perustelee VPN-sovellusten poistoa sillä, että App Storessa olevien ohjelmien on noudatettava paikallista lainsäädäntöä