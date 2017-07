Huawei lupaa haastaa seuraavan iPhonen – Tulossa uudenlainen näyttö Mate 10:een

kuluttajaliiketoimintayksikön johtajalupaa syksyllä esiteltävän-älypuhelimen tarjoavan todellisen haasteen seuraavalle iPhonelle Yun mukaan yhtiö aikoo nostaa rimaa sisällyttämällä Mate 10:een uudenlaisen koko etupuolen kattavan näytön, jollaisia on nähty jo esimerkiksi Galaxy S8:ssa, LG:n G6:ssa ja Essential Phonessa. Huhujen mukaan Apple aikoisi myös julkaista syksyllä iPhone-mallin, jossa etupuoli olisi lähes kauttaaltaan näyttöä. Muita Mate 10:n vahvuuksia Yun mukaan on pidempi akkukesto, nopeampi latausnopeus ja kattavammat valokuvausominaisuudet.Kovin yksityiskohtaista tietoa Yu ei siis paljastanut, joten jää nähtäväksi pystyykö Huawei lunastamaan lupauksiaan.Yun mukaan yhtiö ei aio enää jatkossa kilpailla alemmissa hintaluokissa, koska niissä kannattavaan liiketoimintaan pääseminen on erittäin hankalaa matalien katteiden takia. Vaikuttaa siis siltä, että Huawei yrittää jatkossa asemoitua premium-brändiksi ja supistaa halpojen puhelimien valikoimaansa.