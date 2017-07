Uusien Nokia-älypuhelinten lippulaivamalli onkin odotettua halvempi?

Nokia-älypuhelinten uusi tuleminen on noteerattu ympäri maailman ja uusien Android-puhelinten vastaanotto on ollut varsin hyvällä mallilla. HMD Globalin puhelimet ovat kuitenkin olleet tähän asti edullisia tai vähintään keskihintaluokan malleja, joten huippulaitteista ei ole voitu puhua.Tulossa on kuitenkin jotain merkittävästi laadukkaampaa. Huhuttu ja kuvissakin vuotanut Nokia 8 on saapumassa todennäköisesti elokuun 16. päivä, jolloin HMD Global järjestää julkistustilaisuuden Laitteeseen odotetaan mm. kaksoiskameraa, Snapdragon 835 -suoritinta sekä Full HD -tason kosketusnäyttö, mutta mitä tämä huvi tulee maksamaan? Aiemmat arviot ovat liikkuneet noin 600 euron hintaluokassa, kenties 589 eurossa.Nyt uusi vuototieto kuitenkin kertoo, että hinta voi olla merkittävästi tätä pienempi, ainakin osassa Eurooppaa. Romaniasta peräisin oleva kuvavuoto kertoo, että laitteen hinta olisi verojen jälkeen vain alle 520 euroa. Tietysti tähän täytyy laittaa hieman Suomi-lisää, joten hinta lienee lähempänä 550 euroa.Toki vuodot kannattaa ottaa varauksella, ja lopullinen hinta selvinnee vasta parin viikon päästä julkistuksen yhteydessä.