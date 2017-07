Vuoto vahvistaa: Galaxy S8 Activen akku kolmannes perusmallia suurempi

Hiljattain pääsimme ensimmäistä kertaa näkemään kunnollisen kuvan tulevasta Galaxy S8 Active -älypuhlimesta. Samsungin huippupuhelimen suosittu sisarlaite tulee tänäkin vuonna myyntiin ja tarjoaa vaihtoehdon kestävämpää laitetta kaipaavalle.Evan Blassin kuvan lisäksi tekniikasta on arveltu viimeisten viikkojen aikana ja yksi huhutuista ominaisuuksista, joka muuttuu Galaxy S8:aan nähden on akkukapasiteetti. Huhut ovat kertoneet, että Galaxy S8 Active saa suuremman, kenties peräti 4000 milliampeeritunnin akun.3000 milliampeerin Galaxy S8:n rinnalla tämä tarkoittaisi merkittävästi parempaa akkukestoa, jota on totuttu näkemään Active-malleista. Viimevuotisessa Galaxy S7 Activessa oli juurikin 4000 milliampeeritunnin akku, joka oli kolmanneksen Galaxy S7:n akkua suurempi.Nyt Android Police on saanut käsiinsä manuaalin, joiden tiedoista paljastuu huhuttu akkukapasiteetti. Tälläkin kertaa Activesta löytyy 1000 milliampeerituntia enemmän akkua kuin Galaxy S8 -perusmallista. Samalla vuodosta paljastui myös uusia kuvia, joita on nähtävissä lisää AP:n jutusta