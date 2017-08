Salaisuudet paljastuvat – Nyt selvisi iPhone 8:n näytön speksit

-kaiuttimen ohjelmisto on jo paljastanut iPhone 8:n karkean ulkonäön sekä tukenut väitteitä uudenlaisen kasvojentunnistusjärjestelmän lisäämisestä puhelimeen. Näiden tietojen lisäksi firmwaresta on löydetty merkkejä puhelimen näytön koosta sekä resoluutiosta Ohjelmistokehittäjä Steven Troughton-Smithin kaiveluiden perusteella iPhone 8:aan on tulossa 5,15 tuuman näyttö, jonka resoluutio olisi iPhone-mittaluokassa mitattuna poikkeuksellisen korkea: jopa 2436x1125 pikseliä. iPhone 7 Plussa käytetään 5,5 tuuman Full HD -paneelia, joten näytön pieneneminen ja resoluution kasvu tarkoittaa parannusta pikselitiheyteen.Resoluutio ja koko on itse asiassa sama kuin mitä KGI Securitiesin analyytikkoon ounastellut. HomePodin firmwaresta ei kuitenkaan selvinnyt tuleeko iPhonen alareunaan vielä erillinen funktioalue, joka ei olisi varsinaisesti sovellusten käytettävissä (eli siinä ei esitetä sovelluksia).