Suomen suosituimmat puhelimet – Näitä suomalaiset ostavat

Honor 7 Lite Honor 8 Huawei Y 5 II Apple iPhone 7 Nokia 3310 Honor 8 Lite Huawei P8 Lite Samsung Galaxy S7 Samsung Galaxy J5 (2017) Nokia 6 Honor 9 Samsung Galaxy A3 (2017) Apple iPhone 6 Samsung Galaxy A5 (2017) Huawei P10 Lite

OnePlus 5 Huawei Honor 7 Lite Apple iPhone SE Huawei Honor 8 Lite Huawei P8 Lite Huawei Honor 8 Nokia 3310 Apple iPhone 7 Samsung Galaxy J5 (2017) OnePlus 3T Samsung Galaxy S7 Samsung Galaxy A3 (2017) Nokia 216 Nokia 6 Huawei Honor 9

OnePlus 5 Apple iPhone 7 Samsung Galaxy J5 (2017) Samsung Galaxy A5 (2017) Samsung Galaxy Xcover 4 Samsung Galaxy S7 Huawei Honor 8 Samsung Galaxy J5 (2016) Apple iPhone SE Apple iPhone 6s Huawei Y5 II Samsung Galaxy A3 (2017) Nokia 3310 Huawei P8 Lite OnePlus 3T

Huawei P8 Lite Apple iPhone 7 Samsung Galaxy J5 2017 Huawei Honor 8 Apple iPhone SE Samsung Galaxy A3 2017 Huawei Honor 9 Nokia 3310 Samsung Galaxy A5 2017 Huawei Honor 8 lite

Kesä on joulun ohella vilkasta aikaa puhelinkaupassa muiden muassa erilaisten juhlien sekä koulujen alkamisen takia. Sesonkien ulkopuolella suomalaisiin tuntuu vetoavan edulliset älypuhelimet ja sama kaava näyttää pätevän myös kesäsesonkiin. Se on aika luonnollista, sillä kesämyyntiä hallitsevat lapsille ja nuorille ostettavat puhelimet, joihin ei välttämättä haluta investoida useita satoja euroja.Kesällä on nähty muutamia puhelinlanseerauksia. Muun muassa Nokian uudet Android-älypuhelimet, Honor 9 sekä OnePlus 5. Elisalla myynnissä oleva OnePlus 5 on löytänyt oman kohdeyleisönsä erinomaisesti ja se onkin operaattorin myydyin älypuhelin sekä henkilöasiakas- että yritysasiakaslistalla. Samaan hintaluokkaan sijoittuva Honor 9 ei ole lyönyt läpi aivan yhtä hyvin.Nokian älypuhelimetkaan eivät ole onnistuneet hurmaamaan suomalaisia, sillä kolmesta uudesta puhelinmallista vain Nokia 6 on päässyt operaattoreiden listoille. Nokia-nimeä korkeimmaksi vie Nokia 3310 -retropuhelin. Keväällä julkistettua Galaxy S8:aa ei listoilla näy lainkaan enää.