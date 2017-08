OnePlus julkaisi huippupuhelimelleen merkittävän päivityksen, kameraan odotettu ominaisuus

Kiinalaisyhtiön OnePlussan kesäkuun lopulla esitelty huippupuhelin OnePlus 5 vastaanotettiin mukavasti ja tilauksia kertyi yhtiölle ennätystahtia. Jokaisesta älypuhelimesta kuitenkin löydetään pian julkaisun jälkeen ongelmia, eikä OnePlus 5 ollut tietysti poikkeus.Erityisesti laitteessa on kritisoitu näytön hyytelöefektiä, jota on ainakin allekirjoittaneen mielestä kovasti liioiteltu. Tämän lisäksi ihmetystä on aiheuttanut laitteen 4K-videokuvauksesta uupunut ohjelmallinen kuvanvakautus.Nyt OnePlus on vastannut kuluttajien ja arvostelijoiden toiveisiin tuomalla uuden päivityksen Androidin päälle luodulle OxygenOS-käyttöjärjestelmälleen, kertoo Android Central . Uusi versio 4.5.7 tuo mukanaan Androidin tietoturvapäivityksiä, WiFi-yhteyksien korjauksia sekä parannuksia akkukestoon, mutta tärkeimpänä uudistuksena voidaan kuitenkin pitää kameraan tuotua uutta ominaisuutta.Päivityksen myötä kamerasovelluksen 4K-videokuvaus mahdollistaa nyt elektronisen kuvanvakautuksen, joka on ollut yksi suurimpia puutteita muuten varsin vakuuttavassa kaksoiskamerajärjestelmässä.Edellämainittujen uudistusten lisäksi päivityksessä korjataan muutamia ääniongelmia, joihin lukeutuu mm. äänen vuotaminen kaiuttimista kuulokkeita käyttäessä. Samalla yhtiö esitteli uuden fontin, jota se kutsuu nimellä Slate. Oletusfontti on edelleen paikallaan, mutta uuden fontin saa käyttöön asetusvalikon Fontit-kohdasta.Päivitys on julkaistu virallisesti tänään, mutta se saapuu puhelimiin porrastetusti tulevien päivien tai viikkojen aikana, joten sitä ei välttämättä ole vielä saatavilla puhelimeesi. Mikäli haluaa päivityksen pikaisemmin, niin VPN:n avulla sen voi saada tällä hetkellä ainakin Kanadan kautta.