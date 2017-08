Galaxy Note 8 vuoti nettiin – Tältä se näyttää

Jos ajattelit, että elokuussa esiteltävä uusi Galaxy Note8 tulee muistuttamaan hyvin paljon keväällä julkaistua Galaxy S8:aa, niin osuit aika lähelle oikeaa. Vuotomestari Evan Blass on paljastanut Twitterissä miltä tuleva puhelin oikein näyttää.Galaxy S8:aan verrattuna Note8:n tulee olemaan selvästi kantikkaampi, mutta etupuoli on S8:n tavoin joka tapauksessa lähes täysin näyttöä. Kaikkein merkittävin ulkonäöllinen ero löytyy puhelimen takapuolelta, sillä Note8:ssa on kaksoiskamerajärjestelmä. Kameran viereen on lyöty myös sormenjälkilukija, minkä takia koko moduuli on varsin hallitsevan näköinen.Note8:n varusteluun kuuluu luonnollisesti myös S Pen -kynä.