OnePlus julkaisee kolmannen version huippupuhelimestaan, paljastus ensi viikolla

OnePlus esitteli tämän vuoden huippupuhelimensa, OnePlus 5:n, kesäkuun lopulla. Yhtiötä kuitenkin kritisoitiin hieman värivalikoimasta, sillä se tarjosi vain yhden värivaihtoehdon per laitemalli. Ensi viikolla väreihin on kuitenkin tulossa hieman piristystä.Tällä hetkellä OnePlus 5:n 8 gigan RAM-muistilla ja 128 gigatavun tallennustilalla varustettu malli on mattamusta (Midnight Black) ja puolestaan 6 ja 64 gigatavun versio hopea (Slay Gray), muita vaihtoehtoja ei ole.Tänään yhtiö on kuitenkin julkaissut Facebookissa ja Twitterissä videon, jossa se kiusoittelee kenties uudella värivaihtoehdolla. Todennäköisesti kyseessä ei ole täysin uusi versio vaan ainoastaan uusi värivaihtoehto molemmille tai jommalle kummalle OnePlus 5 -mallille, mutta on tietysti mahdollista, että uusi värimalli saa myös esimerkiksi eri määrän muistia.Videolla nähdään pöytä täynnä esineitä, mukaanlukien OnePlus 5, mustaksi maalattuna ja henkilö pöydän takana laittaa valot pois päältä. Teksti kertoo "Power in Elegance" eli "Koe eleganttista voimaa", kuten yhtiö on sen itse suomentanut.Lisäksi OnePlus on julkaissut kuvan, jossa kolmas OnePlus 5 -väriversio sisältää vain rajaviivat.Huhut ovat kertoneet, että tulossa olisi kultainen versio. Videon taustan väri puolestaan kenties vihjailee esimerkiksi ruusunkultaisesta OnePlus 5 -mallista. Virallista tietoa ei tarvitse odottaa kuitenkaan kovinkaan kauaa, sillä yhtiön esittely tapahtuu ensi viikon maanantaina 7. elokuuta.