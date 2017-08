Älypuhelin alle 300 eurolla – Kiinnitä näihin asioihin huomiota

Älypuhelimet 200-250 euroa

Honor 8 Lite (190 euroa)

Huawei P9 Lite (219 euroa)

Sony Xperia M5 (219 euroa)

Samsung Galaxy J3 2017 (229 euroa)

Huawei P10 Lite (245 euroa)

Nokia 6 (249 euroa)

Älypuhelimet 250-300 euroa

Samsung Galaxy J5 2017 (269 euroa)

Motorola Moto G5S (279 euroa)

Apple iPhone SE (295 euroa)

Samsung Galaxy A3 2017 (299 euroa)

Kun puhelimelta odotetaan hieman enemmän kuin perustason suoritusta, kääntyy katse yleensä noin 200-300 euron puhelimiin. Se ei ole mahdottoman suuri panostus laitteeseen, joka kuitenkin toimii puhelimena, navigaattorina, pelikoneena ja vaikka minä nettilautana. Tämän hintaluokan puhelimissa saa kuitenkin olla tarkkana, että saa rahalleen vastinetta.Jos alle 200 euron puhelimet ovat suunnilleen samasta puusta veistettyjä, niin hieman kalliimmissa malleissa alkaa jo eroa löytymään laitteiden välillä. Kaikissa ei ole välttämättä sormenjälkilukijaa tai akku on toisissa suurempi kuin toisissa. Lisäksi puhelin saattaa olla hieman vanhempi korkeamman hintaluokan malli, minkä takia ohjelmisto on vuoden pari vanha, eikä päivityksiä enää heru. Ohjelmiston ajantasaisuus kannattaa varmistaa, sillä näin edullisiin laitteisiin harvoin saa kunnollista päivitystukea.Parhaimmin varustelluissa 200-300 euron puhelimista löytyy jo Full HD -näyttö, vaikka hieman vaatimattomampi HD-tasoinen näyttö tuntuisikin olevan paljon yleisempi. Esimerkiksi 195 euroa maksavassa Honor 8 Litessä on Full HD -näyttö, mutta esimerkiksi satasen kalliimmassa Samsung Galaxy A3:ssa (2017) on vain HD-tasoinen näyttö.Lisäksi 16 gigatavun tallennustila on aika vakio tässäkin hintaluokassa – Android-puolella microSD-paikan tuki kuitenkin auttaa datarohmuja käyttäjiä. Applen mallistosta löytyvässä iPhone SE:ssä (295 euroa) ei muistikorttipaikkaa löydy, mutta sisäistä tallennustilaa on kuitenkin 32 gigatavua. Käyttömuistia tämän hintaluokan Android-laitteissa on yleensä 2–3 gigatavua.Järjestelmäpiirien vertailu on hieman hankalaa, sillä Huawei ja Samsung ovat miehittäneet 200-300 euron hintaluokan varsin hyvin. Yhtiöt käyttävät omia piirejään (Kirin ja Exynos) ja muilla taas käytössä Qualcommin Snapdragon-pohjaiset piirit tai Applen tapauksessa iPhone SE:ssä on yhtiön itse kehittämä A9-piiri. Motorolan Moto G5S:ssä käytetään Snapdragon 430:tä, mikä on käytössä myös vajaan satasen edullisemmassa Nokia 5:ssä.