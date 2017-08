Näin valitset koululaiselle edullisen älypuhelimen

Suositukset alle 50e

Nokia 105 25e

Nokia 216 35e

Suositukset 50-100e

Nokia 3310 60e

Lenovo A Plus 70e

Huawei Y5 II 80e

Suositukset 100-150e

Huawei Y6 Pro 110e

Huawei Honor 7 Lite 125e

Sony Xperia XA 130e

Huawei P8 Lite (2015) 140e

Nokia 3 150e

Suositukset 150-200e

Motorola Moto G (5th) 170e

Samsung Galaxy Xcover 3 170e

Huawei Honor 8 Lite 190e

Nokia 5 200e

Kesälomat on pian lusittu myös lasten osalta ja koulut alkavat aivan kohta. Aivan pienimmille koululaisille edessä on paljon oppimista ja tottumista, mutta nykyaikana yksi kenties tärkeimmistä elämäntapauudistuksista tulee ensimmäisen älypuhelimen myötä.Monet ostavatkin kouluun lähteville tai kenties muutaman vuoden jo taivalta harjoitelleille ensimmäiset älylaitteet, jotta yhteydenotto vanhempiin onnistuu helposti niin hätätapauksissa kuin muutenkin. Useimmiten edessä on kuitenkin varsin haastava urakka, koska oikean laitteen löytäminen ei ole helppoa.Koululaisen ensimmäiseksi (tai edes toiseksi tai kenties kolmanneksi) älypuhelimeksi ei kannata ostaa sitä herkullisimmilla ominaisuuksilla varustettua huippulaitetta. Ne joilla laitteita on jo rikottu aiemmin tietävät varsin hyvin miksi näin on.Kännyköitä löytyy toki aivan muutamasta kympistä alkaen, jolloin esimerkiksi kamerasta ja nopeammista yhteyksistä karsitaan, mutta mikäli haluaa antaa koululaiselle laitteen, joka tarjoaa kenties myös pientä viihdettä välitunneilla ja joka sisältää GPS-paikantimen, niin älypuhelin on oikea valinta. Lopusta löydät suositukset toki myös aivan edullisimmille puhelimille.Mikäli valinta kohdistuu älypuhelimeen, niin täytyy varmistaa, että on valmis sijoittamaan vähimmillään noin sata euroa laitteeseen. Tätä halvemmalla löytyy myös muutamia malleja, mutta niissä esimerkiksi pelaamisesta joutuu karsimaan. Rajoitamme ensikertalaisille tarkoitettujen puhelinten suositukset jutun lopussa 0-200 euron hintahaarukkaan.Kuinka sitten valita puhelin?Yksi helpoimmista tavoista on tarkastella operaattoreiden valikoimaa, joista saattaa löytyä juurikin tähän tarkoitukseen tarkoitettuja malleja tai sopimuspohjia. Joskus laitteet saa pienellä alennuksella tai ilmaiseksi sopimusten ollessa riittävän pitkiä. Huomioi kuitenkin palvelupaketin laajuus ja hinta, jotta et maksa tulevaisuudessa kuukausimaksuina tai lisämaksuina enemmän kuin olit halukas maksamaan.Useimmiten älypuhelimet, jotka ovat samassa hintaluokassa ovat hyvin samankaltaisia. Käyttöjärjestelmä on esimerkiksi käytännössä aina Android, mutta eroja löytyy vaikka äkkiseltään puhelimet vaikuttavat kovin samankaltaisilta. Huomiota kannattaa kiinnittää mm. RAM-muistin määrään ja näytön resoluutioon, mutta myös monesti unholaan jää usein jopa tärkeimpänä pidettävä akkukesto. Käsittelemmekin ominaisuuksista tärkeimmät yksi kerrallaan.Akkukapasiteetti kerrotaan milliampeeritunneissa (mAh), joka kertoo suoraan akkukestosta usein melko paljon. Mitä suuremman kapasiteetin akku, niin sitä paremmin se kestää käyttöä. Täytyy kuitenkin huomioida, että esimerkiksi suurempi ja tarkempi näyttö vaatii enemmän akkukapasiteettia ja joidenkin järjestelmäpiirien virtapiheydessä on suuria eroja. Mikäli kuitenkin ominaisuudet ovat muuten yhtäläisiä, niin suurta akkua kannattaa pitää myös suuressa arvossa.Järjestelmäpiirit voivat tehdä pesäeroa suorituskyvyssä melkoisesti, mutta useimmiten saman hintaluokan puhelimissa tehoerot eivät ole kovinkaan isoja. Tämän lisäksi paremman piirin bongaaminen vaatii valitettavasti paljon enemmän kuin pelkän gigahertsiluvun vertaamista. Niinpä useimmille onkin helpompi olla tutkimatta järjestelmäpiiritietoja turhan tarkasti.Jos kuitenkin haluaa vertailla piirejä, niin useimmiten piirien järjestysnumero kertoo paremmuuden (Mediatekillä MT6755 parempi kuin MT6735 ja Qualcommilla Snapdragon 430 parempi kuin 425), mutta edes sen suhteen ei aina voi olla varma. Lisäksi Qualcommin piirit ovat yleensä parempi vaihtoehto kuin MediaTekin.RAM-muistin osalta kannattaa ottaa huomioon, että monet mobiilipelit vaativat tietyn määrän muistia toimiakseen. Niinpä halvimmat puhelimet tai edes kaikki hieman kallimmat eivät pysty suorittamaan kaikkia pelejä. Niinpä RAM-muistiin kannattaa kiinnittää huomiota, jos laitteella on tarkoitus pelata. Tästä esimerkkinä viime vuonna esitellyn suosikkipeli Pokémon GO:n 2 gigatavun RAM-vaatimus.Näytön osalta muutama yltää jopa Full HD -resoluutioon (1920x1080) asti, mutta monesti HD-resoluutiokin (1280x720) on tarpeeksi. Joskus pienempi resoluutio voi myös auttaa laitteen suorituskyvyssä ja toimintanopeudessa, mutta pääasiassa suurempi resoluutio on kuitenkin iso plussa. Tarkempaa kuvaa on mukavempi katsoa olipa kyseessä valokuvat tai pelit. Alle HD-resoluution näyttöjä löytyy enää pääasiassa alle 100 euron hintaluokasta.Tallennustila ei useimmiten ole ongelma, vaikka laite tarjoaisi vain 8 gigatavua, jos siitä löytyy muistikorttipaikka. Parilla kympillä saa moninkertaistettua kapasiteetin. Käytännössä siis lisätallennustilasta ei kannata maksaa kovin suurta hintaa.Aina ei myöskään kannata välttämättä ostaa uusinta, juuri julkaistua laitetta, vaikka ne saattavat kaupassa olla komeimmin esillä. Monissa edellisvuoden malleissa ominaisuudet ovat samalla tasolla ja hinta on tippunut tarpeeksi, että ne ovat saatavilla huomattavasti edullisemmin. Niinpä vuoden tai parin takainen keskihintaluokan (esimerkiksi 250e) malli on voinut tippua selkeästi hintahaarukkamme (<200 euroa) alle.Tällaisesta hyvänä esimerkkinä toimii edelleen Huawein parin vuoden takainen P8 Lite, jota löytyy vielä kaupoista. Hinta on tippunut liki puoleen alkuperäisestä, joten se haastaa esimerkiksi uunituoreen Nokia 3:n tiukkaan kilpailuun.Vaikka älypuhelinten kehityksessä tehdään jatkuvasti harppauksia eteenpäin, niin tässä hintaluokassa ei kilpailla uusilla ominaisuuksilla, vaan pikemminkin tusinakomponenttien hinnalla. Niinpä uudet innovaatiot eivät näy näissä laitteissa muutamaan vuoteen.Olemme myöskin lisänneet joukkoon yhden fyysisesti kestävämmän vaihtoehdon (Xcover 3), joka ei välttämättä pärjää muiden ominaisuuksien valossa kilpailijoille, mutta on kenties hyvä vaihtoehto vilkkaimmille lapsille.