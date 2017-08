Kuvat julki – Tältä iPhone 7s voi näyttää

Kaikilla ei ole välttämättä kovin suuri ikävälasista takakuorta, mutta kaikesta päätellen Apple aikoo kuitenkin tulevaisuudessa muuttaa kuoren materiaalin alumiinista lasiin. Huhujen mukaan jo tänä syksynä esiteltävissä malleissa olisi lasinen takakuori.iPhone-vuodoista tunnettu Sonny Dickson on välittänyt kuvia dummy-laitteissa, jotka esittävät miltä tulevat iPhone 7s -puhelimet voisivat näyttää. Perusmuotoilun arvellaan pysyvän samanlaisena kuin iPhone 7:ssä, mutta takakuoren materiaali on vaihdettu kestävään lasiin. Puhelimen reunoja ympäröi metallinen kehys.Lasin käyttöä voidaan perustella parilla seikalla. Ensinnäkin radioaallot läpäisevät metallia paremmin radioaaltoja, jolloin puhelimen ulkopintaan ei tarvitse lisätä rumia antennijuovia, kuten alumiinin kohdalla pitää. Lisäksi lasin ansiosta puhelimeen on helpompi lisätä tuki langattomalle lataukselle.iPhone 7s ei välttämättä näytä samalta kuin Dicksonin kuvissa, mutta ne antavat hieman osviittaa tulevan puhelimen ulkonäöstä.