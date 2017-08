iPhone 8 vuoti jälleen – Tältä se näyttää

Uusien iPhonien julkistukseen on arviolta kuukausi aikaa, joten näihin aikoihin nettiin tahkotaan kiihtyvään tahtiin erilaisia iPhone-aiheisia vuotoja. Tuorein niistä tulee Evan Blassilta.Blassilta ei ole juurikaan kuultu suoria huhuja Applen sisältä ja tälläkin kertaa hänen iPhone 8 -vuoto on peräisin ilmeisesti kolmannen osapuolen kuorivalmistajalta. Hänen julkaisemassaan kuvassa nähdään miltä tuleva iPhone 8 näyttää rugged-tason kuoreen upotettuna. Kuvassa nähdään koko etualan kattava näyttö sekä puhelimen yläreunassa oleva pieni lovi, johon on upotettu kaiutinpaikka sekä joukko kameroita ja sensoreita.Vaikka Apple varmasti jakaa yhteistyökumppaneilleen tietoja tulevasta iPhonesta jotta nämä voisi valmistautua hyvissä ajoin tulevaan lanseeraukseen, niin yhtiö tuskin paljastaa yhtään sen enempää kuin on pakko. Näin ollen kuorivalmistajilta ei välttämättä ole todellista tietoa siitä miltä iPhone 8 näyttää, vaan pelkkä karkea kuvaus siitä. Blassin julkaisemassa kuvassa on myös maaliskuuhun osoittava päivämäärä, joten kyseessä saattaa olla vanha mallinnus.Kuvassa nähtävä puhelin on samanlainen kuin Applen HomePodista löydetty ikoni