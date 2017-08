Applesta kanneltiin – Tekee omavaltaisia sovelluspostoja App Storessa

Kiinalaiset sovelluskehittäjät ovat syyttäneet Applea kilpailulainsäädännön rikkomisesta. Sovelluskehittäjien mukaan Apple ei antanut riittävän tarkkaa perustelua App Storessa tehtyjen ohjelmapoistojen tekemiselle.Kanteluun on liittynyt 28 sovelluskehittäjää, jotka kritisoivat yksinvaltaisten ohjelmapoistojen lisäksi myös Applen perimää osuutta sovellusten sisäisissä ostoissa. Kehittäjiä edustavan asianajajan mukaan App Storen toiminta ei ole kehittäjien näkökulmasta kyllin läpinäkyvä, minkä takia asian käsittely halutaan viedä virallisiin asteisiin.Apple on joutunut tekemään paljon myönnytyksiä Kiinan hallinnon suuntaan, mistä tuoreimpana esimerkkinä oli VPN-sovellusten yllättävä poisto App Storesta tänä kesänä. Applen mukaan se vain noudatti viranomaisten määräyksiä, mutta yhtiötä on myös syytetty sensuuriin taipumisesta. Apple aikoo myös perustaa Kiinaan datakeskuksen, jonne tallennetaan Applen kiinalaisten asiakkaiden tiedot.