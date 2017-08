Apple Watchiin tulossa merkittävä uudistus – Ulkonäkö ei muutu

Tänä syksynäesittelee kolmannen sukupolven version-älykellosta, johon on uumoiltu tulevan ensimmäistä kertaa Intelin toimittama LTE-modeemi . Apple-bloggaaja on myös esittänyt tietoja , joiden mukaan kellon muotoilukin voisi uudistua.KGI Securitiesin analyytikko Ming-Chi Kuo puoltaa Bloombergin tietoja LTE-modeemista, mutta selventää tavallisen Wi-Fi-mallinkin olevan tulossa saataville. Käyttäjä saa siis itse valita haluaako hankkia itsenäisesti toimivan älykellon vai iPhonen kautta datasiirron hoitavan mallin. Sen sijaan muotoilu tulee Kuon mukaan pysymään samana – tai jos jotakin muutoksia tulee, niin ne eivät ole erityisen näkyviä.Kellon tarkemmista teknisistä ominaisuuksista ei ole paljastunut tietoja, mutta oletettavasti Apple on kehittänyt kelloaan varten uuden-piiripaketin, joka parantaa älykellon suorituskykyä aiempiin malleihin verrattuna.