Facebook avasi Suomessa oman nettikirpputorin

Yhteisöpalvelujättion ottanut käyttöön-ominaisuuden Suomessa. Samaan aikaan ominaisuuden saatavuusaluetta laajennetaan 16 muuhunkin maahan ja nyt se on käytettävissä yhteensä 23 eri maassa.Marketplace on nimensä mukaisesti "kauppapaikka" eli sen kautta Facebookin käyttäjät voivat ostaa ja myydä käytettyjä tavaroita. Kyse on siis käytännössä nettikirpputorista Facebookin sisällä. Tarvetta vaihtaa tavaraa ja rahaa netissä on palvellut tähän asti Ryhmien alle luodut kirpputorisivut, jotka Marketplace tekee nyt käytännössä tarpeettomiksi.Facebookin Marketplaceen pääsee webissä avaamalla osoitteen facebook.com/marketplace ja mobiilissa painamalla näytön alareunassa olevaa myyntikojuikonia. Alueen kautta voi etsiä lähialueella myynnissä olevia tavaroita sekä lisätä tavaraa myyntiin. Myynti-ilmoituksia pystyy selaamaan Marketplacen kautta teemoittain eli voit suodattaa lähialueen ilmoituksista näkyviin vain elektroniikkaan liittyvät tavarat.Marketplace avattiin Yhdysvalloissa viime syksynä.