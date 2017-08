Google maksaa Applelle huikeita summia pysyäkseen iPhonen oletushakukoneena

Älypuhelimien käytetyimmät ominaisuudet ovat rahanarvoisia markkinointipaikkoja ja niihin pääseminen vaatii syviä taskuja. Tämän on saanut kokea esimerkiksi Google, jonka epäillään maksavan Applelle jopa kolme miljardia dollaria siitä, että Google Search on oletushakukone Applen laitteissa.Kolmen miljardin dollarin maksu perustuu pankkiiriliike Bernstein Researchin laskelmiin ja se koskettaa vain tätä vuotta. Kolme vuotta sitten selvisi, että Google maksoi Applelle oletushakukonepaikasta vuositasolla miljardi dollaria. Google joutuu siis maksamaan nyt selvästi kalliimpaa hintaa iPhone-käyttäjien googlauksista verrattuna pari vuotta aikaisempaan tilanteeseen.Mikäli Bernsteinin laskelma pitää paikkansa, niin Google selvästi kokee iPhone-käyttäjät niin tärkeäksi kohdeyleisöksi, että se on valmis pitämään heistä kiinni hinnalla millä hyvänsä, vaikka Google onkin yksinvaltias nettihakumarkkinoilla.Vaikka Applen laitteilla on kansainvälisesti melko pieni markkinaosuus, niin kyse on kuitenkin high-end-laitteista, joiden omistajat käyttävät puhelinta kaikista eniten ja ovat näin ollen todennäköisesti kaikkein aktiivisimpia "googlaajia". Bernsteinin arvion mukaan jopa puolet Googlen mobiilihakuliiketoiminnan liikevaihdosta on peräisin Applen laitteista.