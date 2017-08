Qualcomm haastaa Applen – AR-teknologia tulossa Android-puhelimiin

-kehittäjätapahtuman jälkeen on ollut aika selvää, että seuraava iso "juttu" älypuhelinmarkkinoilla tulee olemaan laajennettua todellisuutta hyödyntävät sovellukset. Teknologian yleistymistä on odotettu vuosia, mutta nyt kaikki palaset tuntuisivat vihdoin loksahtelevan paikoilleen.Android-puolella ei varmastikaan tulla jäämään sivustaseuraajaksi kun Apple alkaa hyödyntää AR-teknologiaa puhelimissaan. Android-merkit tarvitsevat kuitenkin teknologiatoimittajan, jolla on tarjota riittävän hyvä 3D-konenäköratkaisu. Qualcomm on tutkinut konenäköä vuosia, joten se lienee myös varmin valinta monelle Android-merkille AR-teknologian toimittajaksi.Qualcomm onkin nyt esitellyt toisen sukupolven Spectra-teknologiaa, jonka avulla puhelimen kameralla voidaan aistia syvyyttä 10 000 mittapisteen kautta. Spectra pystyy erottamaan jopa 0,125 millimetrin poikkeamat syvyyssuunnassa. Spectran toimintaa esitellään alla olevalla videolla.