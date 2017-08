Kiusallista nettideittaamista? Badoossa voi käydä videopuheluita

Aikoinaan kyseenalaisilla keinoilla käyttäjiä Facebookista kahminut deittipalveluon lisännyt sovellukseensa mahdollisuuden käydä videopuheluita "mätsien" kesken.Ajatuksena on, että Badoossa toisensa löytäneet ihmiset voisivat käydä sovelluksesta käsin videopuheluita toistensa kanssa ja päätellä sen jälkeen onko tarvetta tavata myöhemmin kasvokkain. Deittipalveluihin lisätyillä kuvilla kun on helppo antaa liian positiivinen kuva omasta ulkonäöstä. Badoo noudattaa periaatteessa samaa käyttölogiikkaa kuin Tinderkin. Lisäksi videokeskustelujen avulla välttyy joutumasta catfish-ansaan Videosta on tullut lyhyessä ajassa uusi formaatti deittisovelluksissa. Ensimmäisten joukossa Bumble otti käyttöön videoesittelyt ja kesästä lähtien Hingeen on voinut ladata videoklippejä. Badoossa tosin ei voi ladata valmiiksi kuvattuja ja muokattuja videoita, vaan sovellus mahdollistaa ainoastaan reaaliaikaisen videokeskustelun.