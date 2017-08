Uusi älypuhelinmerkki ei flopannutkaan – Puhelin tulee nyt saataville

Toukokuun lopulla ryminällä älypuhelinmarkkinoille yrittäneen Essentialin kompurointi kesän aikana on ollut hirvittävää katsottavaa, mutta yhtiö näyttää vihdoin saanen rivinsä kuntoon ja se on valmis aloittamaan ensimmäisen puhelimensa myynnin. Alun perin Essential Phonen piti olla myynnissä jo kesäkuun aikana.Kesällä ennakkorekisteröinnin tehneitä asiakkaita pyydetään täyttämään maksutiedot puhelimen lunastamiseksi, minkä jälkeen laite luvataan toimittaa asiakkaalle seitsemän päivän kuluessa . Muut voivat tällä hetkellä tehdä ennakkovarauksen yhtiön omassa verkkokaupassa, Best Buyssa tai Sprint-operaattorin kautta. Tällä hetkellä tuote on myynnissä vain Yhdysvalloissa.Essential Phonen tekee eroa muihin älypuhelimiin uudenlaisella muotoilulla, jonka keskiössä on lähes koko etupuolen kattava-näyttö. Etupuolen yhtenevää pintaa rikkoo ainoastaan puhelimen yläosaan sijoitettu 8 megapikselin etukameran lovi. Puhelimen teknisiin ominaisuuksiin kuuluu myös Snapdragon 835 -järjestelmäpiiri, 4 gigatavua käyttömuistia, 13 megapikselin kaksoiskamera (toinen mustavalkoinen) ja 3040 milliampeeritunnin akku. Hintaa puhelimella on 699 dollaria.