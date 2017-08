Seuraava Android on nimeltään Oreo – Päivitys Nokioihin tulossa jo tänä vuonna

Oreo on ollut yksi suosituimmista veikkauksista:n nimeksi ja tällä kertaa veikkaukset osuivat täysin nappiin. Google on nimittäin paljastanut Android O:n lopullisen nimen olevan Android Oreo Android Oreo -ohjelmistopäivityksen jakelu alkaa tuttuun tyyliin Pixel- ja Nexus-laitteista ja saatavuus paranee hiljalleen muihinkin laitteisiin merkistä ja operaattorista riippuen. Suosituimpiin Android-lippulaivoihin päivitys tulee aiempien vuosien perusteella todennäköisesti joskus vuodenvaihteen aikoihin. Nyt laitevalmistajat ovat saaneet Android Oreon lopullisen AOSP-koodin käsiinsä ja ne voivat kustomoida sitä laitteisiinsa sopivaksi.Essential, General Mobile, HMD Global, Huawei, HTC, Kyocera, LG, Motorola, Samsung, Sharp ja Sony ovat sitoutuneet julkaisemaan Android 8.0 Oreo -päivityksiä tämän vuoden loppuun mennessä.sisältää tuen sovellusten PiP-käytölle eli näet esimerkiksi videopuhelun toisen osapuolen samalla kun tarkistat kalenterista aikatauluasi. Uutta on myös "ilmoituspisteet", joiden avulla voi tarkistaa sovelluskohtaisesti niiden lähettämiä ilmoituksia ikonia painamalla. Android Oreo sisältää myös uusia tietoturvaomianisuuksia sekä tuen Instant Apps -sovellussuoratoistolle.