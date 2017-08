Samsungin korkea-arvoinen johtaja tuomittiin vankilaan – Viiden vuoden kakku

varapuheenjohtaja on saanut tuomion lahjonnasta ja kavalluksesta. Etelä-Korean oikeus ei päästänyt yhtä maan tärkeintä liikemiestä helpolla, vaan langetti hänelle viiden vuoden vankeustuomion.Oikeuden mukaan Lee lahjonut Etelä-Korean hallintoa yhteensä 6,4 miljoonalla eurolla, millä on hän on tavoitellut myötämielistä asennoitumista kahden yhtiön fuusioon. Lisäksi Lee jäi kiinni varojen kätkemisestä ulkomaille.Tapaus on herättänyt Etelä-Koreassa paljon keskustelua. Maan jälleenrakennus Korean sodan jälkeen on tapahtunut muutamien sukuyhtiöiden kautta, mikä on nostanut nämä suvut erittäin vahvaan asemaan. Leen tapaus on herättänyt ajatuksia elinkeinoelämän keskittyneisyydestä sekä sen suhteista vallankäyttäjiin.Lee on ensimmäisiä korkean profiilin liikemiehiä, joka joutuu vankilaan tekemistään rikoksista. Esimerkiksi Leen isä, Lee Kun-hee (Samsungin puheenjohtaja), on tuomittu kahdesti lahjuksista ja veronkierrosta, mutta hän ei ole koskaan joutunut vankilaan. Jää nähtäväksi miten Leen vankilatuomio vaikuttaa Samsungin toimintaan käytännössä.