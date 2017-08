iPhone 8:aan tulossa tehokas langaton lataus – Vanhat laturit eivät välttämättä toimi

Syyskuussa esiteltävässä premium-tasoisessa-älypuhelimessa käytetään japanilaisen-verkkosivuston mukaan Qi-latausjärjestelmää, jonka maksimi latausteho on 7,5 wattia.Aiemmin tänä vuonna selvisi, että Apple on liittynyt Qi-standardia kehittävään WPC-konsortioon . Se indikoi vahvasti siihen suuntaan, että Apple on valinnut puolensa langattomien latausjärjestelmien välisessä sodassa.Joissain Qi-latausalustoissa latausteho on maksimissaan viisi wattia, mutta Apple käyttää hieman korkeampaa 7,5 watin tehoa. Uusin Qi 1.2 -standardi mahdollistaa tätäkin suuremman, 15 watin lataustehon käytön mobiililaitteissa. Mac Otakaran lähteiden mukaan Apple ei aio kuitenkaan tukea standardin laajennettua tehoprofiilia.Vaikka iPhone 8:n langaton lataus perustuukin Qi-standardiin, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että markkinoilla jo olevia Qi-latausalustoja voisi käyttää uuden iPhonen kanssa. Apple voi hyvinkin vaatia alustoilta MFi-lisenssiä, jolloin laitemerkkien on kehitettävä varta vasten iPhonelle suunniteltuja tuotteita. Näin on menetelty esimerkiksi Apple Watchin kanssa.