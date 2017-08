Nokia 8 tuli myyntiin Suomessa – Näin paljon se maksaa

vajaa kaksi viikkoa sitten Lontoossa esittelemä Nokia 8 -älypuhelin tulee myyntiin myymälöissä Suomessa syyskuun 8. päivänä. Samalla yhtiö vahvisti puhelimen suositellun vähittäismyyntihinnan, se on 579 euroa. Nokia 8:n voi ostaa verkkokaupoista jo tänään. Puhelinta löytyy Elisan, DNA:n, Telian, Gigantin ja Verkkokauppa.comin nettikaupoista.Nokia 8:ssa on Snapdragon 835 -järjestelmäpiiri, neljä gigatavua käyttömuistia, 5,3 tuuman QHD-näyttö, 64 gigatavua tallennusmuistia sekä 13 megapikselin etukamera. Takapuolelta löytyy kahdesta 13 megapikselin kennosta koostuva kaksoiskamerajärjestelmä, jossa on sekä värillinen että monokromaattinen kenno. Samankaltaista kamerajärjestelmää markkinoi muun muassa Huawei.Ominaisuuksiensa puolesta Nokia 8:n tärkeimmät kilpailijat lienevät Elisalla myynnissä oleva OnePlus 5 sekä Huawein Honor 9 -älypuhelin. Nokia 8:n ja OnePlus 5:n ominaisuusvertailun löydät linkin takaa.Nokia 8:n erityispiirteisiin kuuluu etu- ja takakameroiden yhtäaikainen kuvaaminen ("bothie", sekä still- että videokuvaus) sekä Nokia OZO 360° Audio -tilaääniratkaisu.Puhelin on alkuun tarjolla teräksen ja mattasinisen värisenä. Myöhemmin värivalikoima täydentyy korkeakiiltoisella sinisellä ja korkeakiiltoisella kuparilla.