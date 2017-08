Puhelin sammuu vaikka akkua jäljellä 25 % – Tästä se johtuu

Vanhojen älypuhelimien omistajilla saattaa tulla eteen tilanne, missä puhelin sammuttaa itsensä yllättäen vaikka akussa pitäisi olla virtaa vielä reippaasti jäljellä – monesti 25, 30 tai 35 prosenttia. Mistä tällainen käytös johtuu?Taustalla voi olla useampiakin tekijöitä, minkä takia puhelimen sammuminen ei välttämättä käyttäydy aina johdonmukaisella tavalla. Joskus iPhone tai Galaxy voi sammua kun virtaa pitäisi olla akussa jäljellä 40 prosenttia ja joskus se pysyy päällä vaikka virtaa olisi 20 prosenttia jäljellä.Ehkä tärkeimmät syyt puhelimen oudolle käyttäytymiselle liittyvät akun vanhenemiseen. Ajan hammas puraisee myös akkuihin eli ne kuluvat puhelimen kuorien sisällä käytön takia siinä missä mikä tahansa muukin. Akun sisäinen resistanssi kasvaa ja varauskapasiteettikin putoaa. Näitä seikkoja ei huomioida kun puhelin laskee paljonko virtaa on jäljellä.Sisäisen resistanssin kasvun takia akun syöttöjännite ei välttämättä enää riitä tarjoamaan laitteistolle tarpeeksi virtaa, minkä johdosta puhelin sammuu vaikka varausta olisikin vielä akussa jäljellä. Sisäinen resistanssi on myös syy siihen miksi puhelin sammuu äkisti pakkasessa, vaikka akussa olisi reippaasti virtaa.Ongelman korjaamiseen ei ole oikein muuta konstia kuin akun vaihtaminen uuteen, mutta monissa nykyaikaisissa puhelimissa akku on sisäänrakennettu. Sitä ei voi irroittaa ja vaihtaa uuteen, kuten vanhoissa puhelimissa. Ainoa vaihtoehto on näin ollen ostaa uusi puhelin. Joku voisi ehkä syyttää puhelinmerkkejä suunnitellusta vanhenemisesta . Uuden akun hankkiminen maksaa muutaman kympin, mutta uusi puhelin maksaa useita satoja euroja, joten irrotettava akku voi ominaisuutena olla puhelimessa "rahanarvoinen".Joissain puhelimissa, kuten vaikkapa iPhonessa, voi olla myös itsesuojelumekanismeja, joiden takia puhelin sammuu yllättäen. Esiimerkiksi puhelimen ympäristön liian suuri tai liian alhainen lämpötila voi laukaista mekanismin, joka pakottaa laitteen sulkeutumaan.