Arvostelu: Galaxy Note8:n näyttö on maailman paras

Älypuhelimien näyttöjen seikkaperäisistä analyyseista tunnettu DisplayMate on julkaissut tuloksensa Galaxy Note8:sta ja loppupäätelmä miellyttää varmasti Samsungin insinöörien korvia. DisplayMaten mukaan Galaxy Note8:ssa on maailman paras mobiilinäyttö – saman tittelin sai keväällä myös Galaxy S8, joka kuitenkin hävisi nyt Note8:n näytölle.Galaxy Note8:n 6,3-tuumainen Infinity Display -näyttö saa DisplayMaten kaikissa testeissä vihreää valoa, mikä on merkki hyvästä tai erinomaisesta tuloksesta. Ainoa poikkeus sääntöön on kuitenkin keltaisen värin kirkkautta mittaavassa kokeessa, mutta se on perinteisestikin ollut OLED-näyttöjen Akilleen kantapää.Keskeisin parannus Galaxy Note8:n näytössä S8:aan verrattuna on tehty maksimikirkkaudessa. Siinä missä Galaxy S8:n näytön maksimikirkkaus oli 1000 nitiä, on Galaxy Note8:n maksimikirkkaus yli 1200 nitiä. Reilun 20 prosentin parannuksen ansiosta Note8:n näyttö on helppolukuisempi kirkkaalla säällä. Kovin mahtavia loikkia näyttöteknologiassa ei kuitenkaan tehdä puolessa vuodessa.DisplayMaten mukaan näyttöteknologiat ovat saavuttaneet laadullisesti hyvin korkean tason, mutta kehitettävää niissä on silti erityisesti katselukokemuksen optimoinnin suhteen. Näytöt eivät tällä hetkellä sopeudu kunnolla ympäristön valaistusolosuhteisiin.