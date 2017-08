iPhone 8:n julkaisu lähestyy – Tätä päivää kannattaa pitää silmällä

aikoo järjestää lehdistötilaisuuden syyskuun 12. päivänä, kertoo Wall Street Journal . Yhtiön odotetaan esittelevän kyseisessä tapahtumassa tämän syksyn iPhone-malliston, joka on perinteisesti esitelty vuosittain syyskuun puolivälin tienoilla.Wall Street Journalin lähteet vahvistavat tiedot, joiden mukaan Apple aikoisi esitellä tänä syksynä kolme uutta puhelinmallia. Ensinnäkin Apple julkaisee seuraajat iPhone 7:lle ja iPhone 7 Plussalle, mutta niiden lisäksi parrasvaloihin pääsee täysin uudenlainen puhelinmalli, jolla on tarkoitus kunnioittaa iPhonen 10-vuotista taivalta. Juhlavuosimallissa uumoillaan olevan edge-to-edge-näyttö sekä edistynyt 3D-kasvojentunnistus.Lehdelle puhuneiden lähteiden mukaan Apple yrittää järjestää lehdistötilaisuuden uuden Apple Park -päämajan alueella sijaitsevassa Steve Jobs Theaterissa. Lehdistötilaisuudesta voisi tulla massiivinen, sillä audiotoriossa on paikat jopa 1000 ihmiselle. Rakennustyöt Apple Parkissa on loppusuoralla, mutta eivät kuitenkaan vielä valmiit. Tämän takia Apple voi vielä päätyä järjestämään tilaisuuden jossakin muualla.