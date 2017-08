Kallis moka – Poliisi vaihtaa nyt tuhansia WIndows-puhelimia iPhoneen

(NYPD) laitehankinnat eivät osuneet aivan nappiin vuonna 2016, kun se päätti hankkia työntekijöilleen uudet puhelimet. Yhteistyökumppaniksi valikoitui Microsoft, jolta ostettiin kaikkiaan 36 000 Windows Phone -pohjaista puhelinta. Laitemalleiksi valikoitui Lumia 830 ja Lumia 640 XL. New York Postin mukaan NYPD on nyt kuitenkin päättänyt hylätä juuri hankkimansa puhelimet, joiden avulla suurkaupungin poliisivoimien piti siirtyä suurella harppauksella 21. vuosisadalle. Lehdelle puhuneiden lähteiden mukaan NYPD:n IT-osaston tekemän uuden päätöksen takia vanhat Windows-puhelimet aiotaan korvata iPhoneilla tämän vuoden loppuun mennessä.Taustalla on ilmeisesti Microsoftin tekemät päivityslinjaukset, joiden takia NYPD ei saanut tarvitsemaansa ohjelmistotukea puhelimilleen. Hankinta oli osa poliisivoimien 160 miljoonan dollarin arvoista NYPD Mobility Initiative -hanketta. Puhelimiin ei kuitenkaan ole laitettu näin paljoa rahaa, sillä yhden puhelimen hankintahinta lienee ollut 200–400 dollarin tienoilla. Windows-puhelimien hankintapäätös sai jo aikanaan kritiikkiä, sillä Microsoftin mobiilikäyttöjärjestelmän markkinaosuus on ollut erittäin vaatimaton. Eniten kritiikkiä kalliista valinnoista on kohdistettu IT-johtaja Jessica Tischiin.