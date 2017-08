Laajennettu todellisuus tulee Androidiin – Applen ARKit sai haastajan Googelta

Laajennetusta todellisuudesta on tullut mobiilimaailmassa kuuma puheenaihe:ssä paljastamien uutisten ansiosta. iOS 11 -käyttöjärjestelmän myötä kaikki A9-järjestelmäpiirillä (tai uudemmalla) varustetut iPhonet ja iPadit tukevat ARKit-ohjelmointirajapintaa, jolla sovelluskehittäjät voivat helposti luoda laajennettua todellisuutta hyödyntäviä ohjelmia.Googlelta on odotettu vastausta Applen uutisiin, onhan yhtiö tehnyt jo pitkään töitä esimerkiksi Project Tango -hankkeen parissa. Kokemusta laajennetun todellisuuden hyödyntämisestä löytyy siis talon sisältä, nyt se pitäisi vain tarjota sovelluskehittäjien kannalta helpossa muodossa. Googlen vastaus ARKitin julkaisuun on Android-puhelimille tarkoitettu ARCore.ARCore-tuki rajoittuu alkuvaiheessa vain Google Pixel- ja Samsung Galaxy S8 -puhelimiin, joten laitteistotuki on ARKitiin nähden paljon vaatimattomampi. ARCore vaatii toimiakseen Android 7.0 -käyttöjärjestelmän. Googlen tavoitteena on laajentaa laitteistotukea syksyn aikana reippaasti ja se tavoittelee 100 miljoonan kokoista laitekantaa.Toisin kuin Project Tango, ARCore ei vaadi toimiakseen kaksoiskameraa tai muuta erikoislaitteistoa vaan se hyödyntää useimmista puhelimista löytyviä sensoreita pintojen ja kameran liikkeen aistimiseen.Esimerkkejä ARCorella luoduista sovelluksista löytyy täältä