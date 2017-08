Ohjelmistopäivitys tuo jälleen parannuksia OnePlus 5:n kameraan

OnePlus on tuomassa uudistuksia huippupuhelin OnePlus 5:lle. Yhtiö on perinteidensä mukaisesti ollut varsin nopea korjaamaan bugeja ja jopa tuomaan täysin uusia ominaisuuksia uutuuslaitteeseensa ensimmäisten viikkojen ja kuukausien aikana.Aiemmin OnePlus 5 on saanut mm. 4K-videokuvaukseen ohjelmallisen kuvanvakautuksen ja nyt luvassa on lisää kameraparannuksia. Vielä julkaisematon päivitys 4.5.10 tuo mukanaan korjauksia ja uudistuksia kameraan, puhelinominaisuuteen sekä itse käyttöjärjestelmään.Kameraan tuodaan kohinanpoistoa still-kuville, parannuksia 60 fps videokuvauksen kohinan ja tekstuurin osalta. Lisäksi kameran yleistä vakautta on parannettu.Päivityksessa tuodaan myös parannuksia WiFiin, näyttöön esimerkiksi fonttien ja soittoruudun osalta sekä muita pieniä päivityksiä ja korjauksia. Android Centralin mukaan päivitys on lähtenyt jo ensimmäisillä käyttäjille tänään, mutta suuremmalle massalle päivitys saapunee tulevina päivinä tai viikkoina.