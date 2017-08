Tinder Gold laajenee – Näe kuka on tykännyt sinusta Tinderissä

Deittipalvelu on laajentanut Gold-tilausluokan saatavuutta Yhdysvaltoihin. Aiemmin jo esimerkiksi Saksassa ja Britanniassa testattu ominaisuus mahdollistaa sinusta jo tykänneiden käyttäjien listaamisen omalle sivulleen.Gold-tilauksen ansiosta Tinder-käyttäjän ei tarvitse erikseen pyyhkiä korttipakkaa, vaan hän näkee listattuna kaikki varmasti jo tykänneet henkilöt. Näin Gold-käyttäjä voi valita "parhaimman" tai kiinnostavimman henkilön suoraan. Sivu myös kertoo montako kertaa sinusta on tykätty palvelussa. Ominaisuudelle lienee kysyntää erityisesti suurissa kaupungeissa, joissa yhteyksiä ihmisten välille voi syntyä hyvinkin paljon. Näin ollen jatkuva pyyhkiminen ja matchit voivat tuntua puuduttavilta.Tinderin tekemien analyysien mukaan Gold-käyttäjät saavat suunnilleen 60 prosenttia enemmän mätsejä kuin ilmaisversion käyttäjät. Gold-tilaus maksaa 4,99 dollaria kuukaudessa. Gold toimii tällä hetkellä vain iOS-käyttäjillä, mutta se on tulossa myös Androidille.