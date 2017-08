WhatsAppista kehitteillä toinen sovellus – Ei tarkoitettu tavallisille käyttäjille

tekikäytöstä täysin ilmaista vuoden 2016 alussa. Sitä ennen sovelluksen kustannuksia oli katettu nimellisellä, noin yhden euron vuosimaksulla. Yhteisöpalvelujätin ajatuksena oli "monetisoida" pikaviestipalvelu toisella tapaa, mikä antoi hyvän syyn poistaa kaikki mahdollinen WhatsAppin käytön estävä kitka.Uutena strategiana on hyödyntää WhatsAppin massiivista käyttäjäpohjaa ja hallitsevaa asemaa pikaviestipalveluiden keskuudessa yrityskäyttäjille myytävien palveluiden muodossa. Tämä strategia on nyt tulossa käyttöön, ainakin WhatsAppin tukisivuille on ilmestynyt infosivu , jossa kerrotaan yrityksille tarjottavista varmennetuista palveluprofiileista.Varmennetut profiilit tunnistaa pienestä vihreätaustaisesta tick-merkistä (✓). Ajatuksena on herättää luottamusta, että asiakas todella kommunikoi sen yhtiön asiakaspalvelun kanssa, minkä kanssa hänen väitetäänkin kommunikoivan. Kaikkia yritysprofiileja ei kuitenkaan ole välttämättä varmennettu.Yrityksille tarjotaan ilmeisesti mahdollisuutta käyttää WhatsAppia markkinointiviestinnän kanavana, sillä infosivulla mainitaan, että jos yrityksen ei enää haluta ottavan sinuun yhteyttä, yrityksen numeron voi halutessaan estää.WABetaInfo-sivuston koodianalyysin mukaan WhatsAppista on kehitteillä erillinen yrityskäyttäjille suunniteltu sovellusversio